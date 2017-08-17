Площадь пожара на складе на севере Москвы достигла 15 тыс. кв. метров

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пожар охватил практически все здание склада на северо-востоке Москвы в районе Медведково. Об этом ТАСС в четверг сообщили в экстренных службах.
"Площадь пожара достигла 15 тыс. кв. метров, в то время как общая площадь здания занимает 21 тыс. кв. метров", - сказал источник.
По уточненной информации, на складе хранятся автохимия, покрышки и товары народного потребления. Очевидцы сообщают о сильных хлопках, которые раздаются из здания. Пожарные ведут тушение с безопасного расстояния.
"На складе продолжаются обрушения", - пояснил собеседник агентства.
В тушении пожара задействованы 126 человек личного состава и 50 единиц техники, уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Сообщение о возгорании по адресу Полярная улица, 31А поступило 16 августа в 23:30 мск. "Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту пожара. В 23:31 после проведения разведки и расстановки сил и средств пожару присвоен второй номер сложности", - добавили в МЧС.