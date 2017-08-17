МЧС: угрозы жителям района Медведково в Москве от пожара нет

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пожар на складе не представляет угрозу для жителей района Медведково на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По результатам мониторинга превышений ПДК не зафиксировано, населению близлежащих домов ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

Пострадавших от пожара нет.

По данным МЧС, 16 августа в 23:04 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на Полярной улице.

"Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности (максимальный в Москве пятый), составляет 15 тыс. кв. метров. Происходит интенсивное горение продукции широкого потребления", - уточнили в ГУ МЧС.

На складе произошло частичное обрушение на площади 300 кв. метров. Очевидцы сообщают о сильных хлопках.

В экстренных службах сообщили, что из-за продолжающихся обрушений пожарные работают на безопасном расстоянии. Тушение осложняется и сложной планировкой здания.

К тушению пожара приступила авиация МЧС. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, на месте работает вертолет Ка-32. "В настоящее время для тушения пожара на месте работает вертолет Ка-32", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место пожара приехал начальник Главного управления МЧС по Москве Илья Денисов.

Борьбу с огнем ведут более 130 человек, задействовано 53 единицы специальной техники.