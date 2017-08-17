Движение автотранспорта ограничено в связи с пожаром на севере Москвы

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Столичные спасатели в связи с пожаром на складе на Полярной улице призывают водителей выбирать альтернативные маршруты движения. Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, движение в районе ЧП временно ограничено.
"В Северном Медведково, на улице Полярная д. 31 А проводятся аварийно-спасательные работы, выбирайте заранее маршруты объезда", - сказал собеседник агентства, отметив, что движение автотранспорта временно ограничено.
По данным МЧС, 16 августа в 23:04 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на Полярной улице.
"Площадь пожара, которому присвоен третий номер сложности (максимальный в Москве пятый), составляет 15 тыс. кв. метров. Происходит интенсивное горение продукции широкого потребления", - уточнили в ГУ МЧС.
На складе произошло частичное обрушение на площади 300 кв. метров. Очевидцы сообщают о сильных хлопках.
В экстренных службах сообщили, что из-за продолжающихся обрушений пожарные тушат пожар на безопасном расстоянии. Тушение осложняется и сложной планировкой здания.
Борьбу с огнем ведут более 130 человек, задействовано 53 единицы специальной техники. К тушению пожара привлечен один вертолет Ка-32.
Как сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, на место пожара вылетел второй пожарный вертолет Московского авиационного центра. "Второй пожарный вертолет Ка-32 также срочно вылетел к месту пожара на ул. Полярная, 31А на помощь огнеборцам", - сказал сотрудник пресс-службы.
Вертолет оборудован водосливным устройством, которое позволяет сливать на очаг возгорания сразу 5 тонн огнегасящей жидкости, сказал представитель департамента.