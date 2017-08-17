Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Венесуэле в ходе штурма тюрьмы силовиками погибли более 35 заключенных

Происшествия
17 августа, 3:16 UTC+3 ТАСС

Генеральная прокуратура начала расследование произошедшего в центре задержания в Пуэрто-Аякучо

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 17 августа. Более 35 заключенных погибли в ходе штурма тюрьмы правоохранительными органами в венесуэльском городе Пуэрто-Аякучо (штат Амасонас). Об этом сообщил в среду в своем Twitter губернатор Амасонаса Либорио Гуарулья.

"Резня в центре задержания в Пуэрто-Аякучо. Штурм центра специальным подразделением министерства внутренних дел, юстиции и по вопросам мира оставил более 35 трупов", - написал он.

Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила в своем Twitter, что начала расследование случившегося. По ее данным, в ходе штурма погибли 37 человек, 14 сотрудников пострадали.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клиенты и банки забрали из "ФК Открытие" в июле более 600 млрд рублей
2
Захарова: обнаружение в Сирии химоружия из США говорит о поддержке террористов Западом
3
На фестивале "Праздник топора" под Томском отравились 18 человек
4
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
5
Опрос: популярность Путина среди республиканцев в США значительно выросла
6
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
7
Роли, которыми запомнилась Вера Глаголева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама