В Венесуэле в ходе штурма тюрьмы силовиками погибли более 35 заключенных

ТАСС, 17 августа. Более 35 заключенных погибли в ходе штурма тюрьмы правоохранительными органами в венесуэльском городе Пуэрто-Аякучо (штат Амасонас). Об этом сообщил в среду в своем Twitter губернатор Амасонаса Либорио Гуарулья.

"Резня в центре задержания в Пуэрто-Аякучо. Штурм центра специальным подразделением министерства внутренних дел, юстиции и по вопросам мира оставил более 35 трупов", - написал он.

Masacre en el Centro de Reclusión ( CEDJA) de Pto Ayacucho, más de 35 cadaveres dejó la toma de este centro por la Unidad Especial del MRIJP — Liborio Guarulla (@LiborioGuarulla) 16 August 2017

Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила в своем Twitter, что начала расследование случившегося. По ее данным, в ходе штурма погибли 37 человек, 14 сотрудников пострадали.

1/2 Designados fiscal 4to de derechos fundamentales y fiscal 1ro de delitos comunes para investigar muerte de 37 personas en Amazonas — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 16 August 2017

2/2 Los decesos ocurrieron durante toma de Centro de Detención Judicial de Amazonas en la cual resultaron heridos también 14 funcionarios — MinPublicoVE (@MinpublicoVE) 16 August 2017