Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы локализован

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательным подразделениям удалось локализовать сильный пожар на складе на улице Полярная на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МЧС.

"Объявлена локализация пожара на площади 15 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства. Сейчас пожарные ведут проливку здания. Пострадавших нет.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на Полярной улице поступило 16 августа в 23:04 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти возможных, к тушению были привлечены два вертолета.