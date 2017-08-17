Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.08:
$ 59.65
€ 70
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы локализован

Происшествия
17 августа, 3:07 UTC+3 МОСКВА 17, августа. /ТАСС

К тушению пожара на площади 15 тыс. кв. метров были привлечены два вертолета

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Пожарно-спасательным подразделениям удалось локализовать сильный пожар на складе на улице Полярная на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в столичном главке МЧС.

"Объявлена локализация пожара на площади 15 тыс. кв. метров", - сказал собеседник агентства. Сейчас пожарные ведут проливку здания. Пострадавших нет.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на Полярной улице поступило 16 августа в 23:04 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти возможных, к тушению были привлечены два вертолета.

Смотрите также

МЧС: угрозы жителям района Медведково в Москве от пожара нет

Движение автотранспорта ограничено в связи с пожаром на севере Москвы

Площадь пожара на складе на севере Москвы достигла 15 тыс. кв. метров

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
680 лет Троице-Сергиевой лавре. Репортаж из монастырских мастерских в спецпроекте ТАСС "Золотое кольцо"
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На фестивале "Праздник топора" под Томском отравились 18 человек
2
Захарова: обнаружение в Сирии химоружия из США говорит о поддержке террористов Западом
3
Проект "Наедине со всеми" на Первом закрыт по инициативе Меньшовой
4
Опрос: популярность Путина среди республиканцев в США значительно выросла
5
Гильдия актеров России подтвердила смерть Веры Глаголевой
6
Вера Глаголева скончалась в Германии, ее тело привезут в Москву в ближайшие два дня
7
Биография Веры Глаголевой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама