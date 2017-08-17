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Полиция раскрыла серию краж из частных домов в Дмитровском районе Подмосковья

Происшествия
17 августа, 10:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Общий материальный ущерб от противоправных действий составил более пяти миллионов рублей

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Двое жителей Подмосковья задержаны по подозрению в серии краж из загородных домов в Дмитровском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Полицейские задержали двух жителей Московской области, подозреваемых в совершении серии краж из частных домов. Установлено, что мужчины 35 и 40 лет повреждали пластиковые окна, проникали в загородные дома в Дмитровском районе и похищали деньги, ювелирные изделия и норковые шубы", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в главке, доказана причастность задержанных к совершению четырех эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил более пяти миллионов рублей. Часть похищенного имущества была обнаружена по местам проживания задержанных.

"Возбуждены уголовные дела по статье "Кража" УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - добавили в подмосковной полиции.

Полицейские устанавливают причастность задержанных к другим кражам. "Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе.

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