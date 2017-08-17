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СМИ: экс-участница конкурса "Мисс Франция" предстала перед судом за пропаганду терроризма

Происшествия
17 августа, 9:25 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 17, августа. /ТАСС

Девушка приняла ислам и общалась с боевиком из Туниса. Они собирались вместе переехать в Сирию, Ирак или Йемен

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ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Бывшая кандидатка на титул "Мисс Франция" осуждена на три года тюрьмы за пропаганду терроризма. О приговоре, вынесенном вечером в среду судом южного города Монпелье, сообщила в четверг радиостанция France Info.

Согласно ее данным, из трехлетнего срока один год является условным наказанием. Кроме того, суд установил француженке трехлетний испытательный срок по отбыванию тюремного наказания. Девушке разрешат выехать за границу только в случае положительного решения судебного инспектора по контролю за осужденными.

26-летняя француженка была арестована 27 января за "публичную пропаганду террористических актов". В ее телефоне были обнаружены записи песнопений, прославляющих группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Также там находились видеозаписи терактов и казней людей исламскими радикалами.

Следствие выяснило, что девушка неоднократно звонила некому мужчине в Тунис. Она собиралась выйти за него замуж и переехать в Сирию, Ирак или Йемен.

Осужденная рассказала, что приняла ислам "в феврале-начале марта 2016 года" в мечети города Люнель (департамент Эро), известной тем, что два десятка посещавших ее молодых людей отправились затем воевать в Сирию.

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Темы
Борьба с "Исламским государством"
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