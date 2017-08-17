Во Владивостоке произошел разлив ртути на площади около 300 кв. метров

ВЛАДИВОСТОК, 17 августа. /ТАСС/. Разлив ртути на площади около 300 кв. м произошел в четверг у спортшколы Олимпийского резерва во Владивостоке. На месте происшествия выставлено оцепление полиции, идет сбор разлившегося вещества, сообщила пресс-служба учреждения по делам ГО и ЧС Приморского края.

"По предварительной информации, неизвестные лица несли мешок с опасным металлом, из которого и вытекла ртуть. Предполагаемая площадь загрязнения - около 300 кв. м на автостоянке возле спорткомплекса школы Олимпийского резерва во Владивостоке",- говорится в сообщении.

По факту разлива опасного вещества проводится проверка.