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Мужчина пытался получить квартиру в Москве по поддельному завещанию

Происшествия
17 августа, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Предположительно, у задержанного были соучастники, в настоящее время полиция занимается их поиском

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, который пытался получить квартиру по поддельному завещанию, сообщил в четверг врио начальника управления информации ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"Полицейские задержали 50-летнего мужчину, который подозревается в попытке хищения квартиры умершего человека путем обмана", - сказал Титов. По его словам, задержанный с соучастниками изготовили поддельное завещание на передачу квартиры на 11-й Парковой улице, принадлежавшей умершему человеку.

Полиция задержала мужчину, когда он предоставил поддельное завещание в нотариальную контору для открытия наследственного дела. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на мошенничество". Задержанный заключен под стражу.

"В настоящее время полиция разыскивает его соучастников", - сказал Титов.

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