С Навального требуют взыскать 1 млн рублей за митинг в День России

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Муниципальный депутат Замоскворечья Игорь Брумель и лидер политической группы SERB Игорь Бекетов подали иск к Алексею Навальному о компенсации морального вреда на сумму более 1 млн рублей за митинг на Тверской площади Москвы 12 июня, который, по их мнению, сорвал празднование Дня России. Об этом ТАСС сообщил в четверг сам депутат.

"Поначалу мы определили сумму компенсации по 500 тысяч рублей, но сейчас мы уточним конечную сумму и заявим новые исковые требования. Считаем, что мы солидарно пострадали от противоправных действий Навального во время празднования Дня России 12 июня на Тверской площади, где сторонники оппозиционера устроили массовые беспорядки", - рассказал он. "Этим Навальный задел наши чувства и других граждан, пришедших на праздник", - добавил Брумель.

Депутат пояснил, что изначально иск был заявлен по месту проведения митинга в Тверской суд, однако он был возвращен и теперь будет заявлен по месту проживания ответчика, то есть в Люблинский суд.

Поводом для иска к Алексею Навальному стали события 12 июня в центре Москвы. Несанкционированный митинг перерос в массовые беспорядки и закончился задержаниями сторонников Навального. В результате полиция задержала более 150 человек.

По словам Брумеля, из-за событий на Тверской площади он находился в стрессовом состоянии. Как говорится в иске депутата, из-за этого он "не смог в последующие дни надлежащим образом исполнять свои депутатские обязанности".

В свою очередь адвокат Алексея Навального Иван Жданов сообщил ТАСС, что про данный иск им пока неизвестно. "Иск мы не получали, но если получим, будем действовать согласно законодательству", - сказал адвокат.