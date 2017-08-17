Захвативший заложницу в здании голландской радиостанции арестован

ГААГА, 17 августа. /ТАСС/. Голландская полиция арестовала мужчину, захватившего заложницу в городе Хилверсум. Об этом сообщает в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 08:00 по местному времени (09:00 мск): мужчина угрожал женщине ножом на парковке возле здания, где базируется радиостанция 3FM, после чего они зашли внутрь. На место происшествия прибыли несколько полицейских машин и спецназ.

Профессиональный переговорщик убедил мужчину отпустить заложницу и сдаться. Женщине оказали медицинскую помощь на месте, ее здоровью ничего не угрожает.

Администратор здания рассказал NOS, что мужчина, заходя в здание, держал у горла женщины большой нож и требовал поговорить с кем-нибудь с телеканала CNN, после чего закрылся с заложницей в отдельной комнате.

Вещание радиостанции не прерывалось, поскольку ведется из другой студии.