Пациентов противотуберкулезного диспансера в Уфе эвакуировали из-за возгорания матраса

УФА, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 300 пациентов противотуберкулезного диспансера в Уфе из-за возгорания матраса в одной из палат. Пострадавших нет, пожар ликвидирован, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение о пожаре в терапевтическом отделении Республиканского противотуберкулезного диспансера поступило в 04:01. Прибывшие пожарные обнаружили сильное задымление на восьмом этаже. "Эвакуировано 300 человек. В тушении участвовали силы и средства от МЧС в количестве 10 единиц техники и 30 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано", - отмечается в сообщении.

Установленные в здании автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения были неисправны и не сработали. "На месте работает дознаватель, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении пациента", - добавили в МЧС.