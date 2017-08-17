Пациентов противотуберкулезного диспансера в Уфе эвакуировали из-за возгорания матраса

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УФА, 17 августа. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали 300 пациентов противотуберкулезного диспансера в Уфе из-за возгорания матраса в одной из палат. Пострадавших нет, пожар ликвидирован, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
Сообщение о пожаре в терапевтическом отделении Республиканского противотуберкулезного диспансера поступило в 04:01. Прибывшие пожарные обнаружили сильное задымление на восьмом этаже. "Эвакуировано 300 человек. В тушении участвовали силы и средства от МЧС в количестве 10 единиц техники и 30 человек личного состава. Погибших и пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано", - отмечается в сообщении.
Установленные в здании автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения были неисправны и не сработали. "На месте работает дознаватель, предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении пациента", - добавили в МЧС.