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Оренбургские власти проведут проверку по факту смерти детей в перинатальном центре

Происшествия
17 августа, 11:53 UTC+3 ОРЕНБУРГ ОРЕНБУРГ 17, августа. /ТАСС

По словам министра здравоохранения региона, уровень ранней неонатальной смертности в центре составляет 2,1%

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ОРЕНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Оренбургской области создадут комиссию для дополнительной проверки по обращениям десяти родителей детей, умерших в Оренбургском перинатальном центре, сообщили в четверг в региональном правительстве.

"В настоящее время правительством области создается комиссия для дополнительной проверки по каждому случаю, без внимания не останется ни одно обращение", - сказала министр здравоохранения области Галина Зольникова.

В региональную приемную президента РФ обратились десять родителей, чьи дети пострадали во время оказания медицинской помощи в Оренбургском перинатальном центре на проспекте Гагарина.

По словам министра здравоохранения региона, Оренбургский клинический перинатальный центр является акушерским стационаром третьего уровня и предназначен для родов женщин высокого акушерского риска.

"Уровень ранней неонатальной смертности в этом центре ниже среднероссийского - 2,1% против 2,43%, указанные в обращении случаи произошли с 2014 по 2017 годы и не связаны между собой одной причиной. За этот период в Оренбургском клиническом перинатальном центре прошло 17527 родов", - сказала она.

По данным регионального Минздрава, в трех случаях из десяти уже проводились внеплановые проверки в рамках ведомственного контроля качества медицинской деятельности, по результатам которых были выявлены нарушения, руководителем медицинской организации приняты административно-организационные меры. Еще в одном случае экспертами сделан вывод, что нарушения, имевшие место, привели к ухудшению состояния здоровья, но не явились прямой причиной летального исхода. В остальных случаях ранее обращений не поступало.

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