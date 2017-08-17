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Защита бизнесмена Михальченко не располагает информацией о его этапировании в Петербург

Происшествия
17 августа, 13:51 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 17, августа. /ТАСС

По словам адвоката бизнесмена, его подзащитный пока остается в Москве

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Защита гендиректора холдинговой компании "Форум" Дмитрия Михальченко не располагает информацией о его этапировании из Москвы в Петербург по делу о контрабанде элитного алкоголя, о чем ранее сообщили местные СМИ. Об этом ТАСС рассказал в четверг его адвокат Кирилл Яшенков.

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"Мой доверитель, насколько мне известно, остается в Москве, я должен встретиться с ним сегодня. Как его могут этапировать в Петербург, если он еще не ознакомлен с обвинительным заключением", - сказал Яшенков.

Уголовное дело, которое расследует центральный аппарат СК РФ, было возбуждено в 2016 году по статье УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу алкогольной продукции, совершенное организованной группой" по факту контрабанды алкоголя в крупном размере и неуплаты обязательных таможенных платежей.

Обвинение было предъявлено гендиректору холдинговой компании "Форум" Дмитрию Михальченко, его заместителю Борису Коревскому, заместителю гендиректора ООО "Контрейл логистик Северо-Запад" Анатолию Киндзерскому и директору ООО "Юго-Восточная торговая компания" Илье Пичко. Все их арестовали, позднее суд отпустил Пичко под залог в 10 млн рублей. Киндзерского отправили под домашний арест. 26 июня Мосгорсуд продлил до 29 сентября 2017 года срок ареста предпринимателям Михальченко и Коревскому.

2 августа Кингисеппский городской суд Ленобласти приговорил Анатолия Киндзерского к пяти годам условно и штрафу в 1,6 млн рублей. Ранее он заключил досудебное соглашение со следствием.

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