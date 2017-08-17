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Интерпол по запросу Украины объявил в розыск 52 картины из музея Симферополя

Происшествия
17 августа, 13:06 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, августа. /ТАСС

Совокупная стоимость полотен превышает $1,3 млн

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© EPA/WALLACE WOON

КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Интерпол объявил в розыск по запросу Украины 52 картины музейного фонда страны, переданные ранее Симферопольскому художественному музею в Крыму.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.

"52 картины музейного фонда Украины художников XVIII-XIX века, которые в марте 2014 года были незаконно переданы в Симферопольский художественный музей, объявлены в государственный и межгосударственный розыск по каналам Интерпола", - сказано в сообщении. В нем указывается, что среди разыскиваемых полотен - работы "Лунная ночь" Ивана Айвазовского, "Дорога в лесу" Ивана Шишкина, "Болото" Исаака Левитана.

По оценкам украинской стороны, стоимость работ, объявленных в розыск, составляла $1,324 млн по состоянию на 20 марта 2014 года. В настоящее время на Украине продолжается досудебное расследование.

После массовых протестов на Украине в феврале 2014 года, приведших к смене руководства страны, власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно.

18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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