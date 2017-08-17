Потерпевшая сторона просит закрыть дело экс-мэра Владивостока о злоупотреблениях и подкупе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Потерпевшая сторона по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе, в лице муниципального предприятия "Дороги Владивостока" просит прекратить уголовное преследование фигурантов дела. Об этом ТАСС заявил адвокат Владимир Поликарпов, представляющий интересы брата экс-чиновника Андрея Пушкарева.

"Неделю назад потерпевшая по делу сторона "Дороги Владивостока" ознакомилась с материалами и заявила ходатайство о прекращении уголовного дела, а также об отмене меры пресечения моему подзащитному, поскольку ущерб этому предприяти не причинен", - сказал защитник.

По версии следствия, в 2009-2014 годах мэр Владивостока Игорь Пушкарев организовал приобретение предприятием "Дороги Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" строительных материалов в большом объеме. По данным следствия, "Востокцемент" возглавляют и контролируют близкие родственники Пушкарева, а учредителем и собственником имущества "Дорог Владивостока" является администрация города. Стройматериалы приобретались по завышенным ценам, за что лично Пушкарев получил не менее 45 млн рублей. Эти действия, считает следствие, повлекли тяжкие последствия в виде причинения муниципальному предприятию ущерба на сумму более 158 млн рублей и образования более 800 млн рублей кредиторской задолженности.

Кроме того, по данным следствия, в 2012-2014 годах Пушкарев передал директору предприятия "Дороги Владивостока" Андрею Лушникову не менее 1,4 млн рублей в качестве коммерческого подкупа. За это Лушников, действуя в интересах Пушкарева и группы компаний "Востокцемент", обеспечил приобретение у входящих в эту группу организаций стройматериалов для исполнения муниципальных контрактов по ремонту и содержанию дорог Владивостока.

В рамках уголовного дела был помещен под домашний арест брат градоначальника Андрей Пушкарев. По версии следствия, именно он, будучи генеральным директором ООО "Востокцемент", передавал Лушникову денежные средства в качестве коммерческого подкупа. Он уже закончил ознакомление с материалами дела. Все фигуранты уголовного дела вину в инкриминируемых преступлениях не признают.

Ранее Басманный суд удовлетворил ходатайство следователя и временно отстранил Пушкарева от должности мэра Владивостока на период предварительного следствия и суда.