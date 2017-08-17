На Ставрополье более 80 человек не смогли переехать из аварийного жилья из-за халатности

ПЯТИГОРСК, 17 августа. /ТАСС/. Главный архитектор района на Ставрополье подозревается в халатности, из-за которой 88 человек не смогли переехать в новые квартиры из аварийного жилья. Как сообщает в четверг СУ СК РФ по краю, уголовное дело в отношении начальника отдела муниципального хозяйства - главного архитектора администрации Грачевского муниципального района Татьяны Савенко возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность".

"В настоящее время по уголовному делу идет признание потерпевшими 88 граждан, подлежащих переселению. Новые квартиры людям не предоставлены", - сообщили ТАСС в СУ СК.

По данным следствия, в декабре 2016 года чиновница не проверила документацию строительной компании на ввод в эксплуатацию трех многоквартирных жилых домов на 39 квартир в селе Грачевке, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, не осмотрела эти дома. При этом она подписала у главы района разрешения на ввод в эксплуатацию этих домов.

"Дома изначально не соответствовали требованиям проектной документации, а также строительным и санитарно- техническим нормам и правилам", - сообщает следствие. Расследование уголовного дела продолжается. Статья УК РФ предусматривает исправительные работы до одного года, либо арест до трех месяцев.