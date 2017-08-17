Суд 25 августа рассмотрит в особом порядке дело мужчины, ударившего журналиста НТВ

Кот Матроскин, Обломов и Людовик XIII: Олегу Табакову 82 годаКультура 17 августа, 15:48
Кадыров назвал странным решение "Роснефти" не строить в Грозном битумный заводЭкономика и бизнес 17 августа, 15:42
Чемпион ОИ-2008 испанский велогонщик Самуэль Санчес провалил допинг-тестСпорт 17 августа, 15:37
Путин предоставил гражданство РФ австралийскому велогонщику ПеркинсуСпорт 17 августа, 15:28
ФАС получила обращение ЦБ с просьбой проверить "Альфа Капитал"Экономика и бизнес 17 августа, 15:28
Житель Тамбовской области прекратил попытки взыскать 30 млрд рублей с МТСЭкономика и бизнес 17 августа, 15:25
Бывший вратарь "Барселоны" Виктор Вальдес объявил о завершении карьерыСпорт 17 августа, 15:24
Роспотребнадзор получил 832 обращения от заразившихся вирусом КоксакиОбщество 17 августа, 15:11
Зидан, Моуринью и Лев претендуют на звание лучшего тренера года по версии ФИФАСпорт 17 августа, 15:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении мужчины, ударившего корреспондента НТВ в Парке имени Горького в Москве в День ВДВ, будет рассмотрено в особом порядке 25 августа в мировом судебном участке № 396. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.
"Мировой судебный участок № 396 района Якиманка 25 августа в 11:30 мск в особом порядке рассмотрит уголовное дело в отношении Орлова", - сказала она.
Орлов обвиняется по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В связи с признанием вины Орловым суд рассмотрит его дело в особом порядке, который предусматривает наказание не более двух третей от максимально возможного наказания.
Во время прямого эфира в день празднования Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького к корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" Никите Развозжаеву подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил его кулаком по лицу. Сотрудники полиции и спецназа ОМОН Росгвардии задержали злоумышленника - им оказался 32-летний Александр Орлов, не имевший никакого отношения к ВДВ.
3 августа Замоскворецкий суд Москвы санкционировал административный арест Орлова на пять суток за неповиновение полиции.