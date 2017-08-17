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Суд 25 августа рассмотрит в особом порядке дело мужчины, ударившего журналиста НТВ

Происшествия
17 августа, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Александр Орлов обвиняется по статье УК РФ "Побои", ранее он признал свою вину

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении мужчины, ударившего корреспондента НТВ в Парке имени Горького в Москве в День ВДВ, будет рассмотрено в особом порядке 25 августа в мировом судебном участке № 396. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

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"Мировой судебный участок № 396 района Якиманка 25 августа в 11:30 мск в особом порядке рассмотрит уголовное дело в отношении Орлова", - сказала она.

Орлов обвиняется по ст. 116 УК РФ ("Побои"). Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В связи с признанием вины Орловым суд рассмотрит его дело в особом порядке, который предусматривает наказание не более двух третей от максимально возможного наказания.

Во время прямого эфира в день празднования Дня ВДВ в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького к корреспонденту программы "Чрезвычайное происшествие" Никите Развозжаеву подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом, и ударил его кулаком по лицу. Сотрудники полиции и спецназа ОМОН Росгвардии задержали злоумышленника - им оказался 32-летний Александр Орлов, не имевший никакого отношения к ВДВ.

3 августа Замоскворецкий суд Москвы санкционировал административный арест Орлова на пять суток за неповиновение полиции.

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