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Сотрудница ФМС под Калининградом получила 5,5 лет за взятки и незаконную выдачу паспортов

Происшествия
17 августа, 16:23 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 17, августа. /ТАСС

Экс-руководитель подразделения миграционной службы оформляла документы на иностранцев и вымышленных лиц

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КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Бывший начальник отдела управления Федеральной миграционной службы России (УФМС) по Калининградской области в Неманском районе получила 5,5 лет лишения свободы за незаконную выдачу 120 паспортов и получение за это взятки более чем на €170 тыс., сообщила ТАСС старший помощник регионального прокурора Оксана Пономарева.

"Установлено, что руководитель подразделения миграционной службы с 2011 по 2014 годы неоднократно (50 эпизодов) брала взятки в иностранной валюте в размере от €2,5 до 5 тыс. за выдачу документов - паспортов граждан РФ и заграничных паспортов. Всего суд признал доказанными около 120 фактов незаконной выдачи паспортов. При этом документы были оформлены как на иностранных граждан и лиц без гражданства, так и на вымышленных лиц", - рассказала Пономарева.

За выполнение незаконных действий, связанных со служебной деятельностью, осужденная получила взяток на общую сумму не менее €175 тыс., отметила представитель прокуратуры.

Суд признал бывшую начальницу отдела УФМС виновной в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" ч.5 ст. 290 ("Получение взятки в крупном размере"), ч.3 ст. 290 ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия"), ч.1 ст.292.1 ("Незаконная выдача паспорта гражданина РФ"), ч. 1 ст. 292 ("Служебный подлог") УК РФ и приговорил ее к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 6 млн рублей.

Кроме того, суд лишил осужденную специального звания "майор внутренней службы". "После оглашения приговора осужденная взята под стражу в зале суда", - отметила Пономарева.

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