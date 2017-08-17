Оренбургский СКР проведет проверку по сообщениям о фактах смерти детей в клинике

ОРЕНБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. СКР по Оренбургской области проведет проверку по сообщениям СМИ о фактах смерти детей в Оренбургском перинатальном центре. Об этом сообщили в четверг в региональном СКР.

Коллективное обращение родителей 16 августа в приемную президента РФ Владимира Путина вызвало широкий резонанс.

"Следственными органами по информации, размещенной в СМИ об обращении 11 граждан области по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи Оренбургским клиническим перинатальным центром, организована доследственная проверка", - сказал представитель ведомства.

В ведомстве уточнили, что в производстве следственных органов находятся уголовные дела, возбужденные по фактам халатности и причинения смерти по неосторожности в данном медицинском учреждении, по которым назначены и проводятся комплексные судебно-медицинские экспертизы.

Кроме того, к проверке подключились чиновники вместе с независимыми экспертами.

"Были выслушаны все участники и их претензии. По итогам встречи вице-губернатор дал поручение Министерству здравоохранения Оренбургской области провести тщательную проверку всех случаев с привлечением независимых экспертов, территориального Фонда ОМС, страховых компаний", - сказал представитель правительства.

По данным регионального Минздрава, все указанные случаи произошли с 2014 по 2017 год и не связаны между собой одной причиной. В трех случаях из десяти уже проводились внеплановые проверки в рамках ведомственного контроля за качеством медицинской деятельности, по результатам которых были выявлены нарушения. Руководителем медицинской организации приняты административно-организационные меры.