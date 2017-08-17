СК возбудил дело по факту массового отравления на "Празднике топора" под Томском

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ТОМСК, 17 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления на фестивале деревянной скульптуры и зодчества "Праздник топора" в селе Зоркальцево в Томской области. Об этом сообщает в четверг следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
Как сообщалось ранее, у 129 участников праздника было диагностировано отравление, 24 из них госпитализированы. Все они питались в столовой на площадке фестиваля, ели рыбу, курицу и салат оливье. В числе отравившихся есть и иностранные участники фестиваля, двое из них в больнице.
"По результатам проверки, проведенной по факту массового отравления людей, находившихся на "Празднике топора" в селе Зоркальцево Томского района, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.
Фестиваль деревянной скульптуры и зодчества "Праздник топора" проходит в парке "Околица" в селе Зоркальцево под Томском. В нем принимают участие около 200 мастеров - плотников, гончаров и кузнецов - из более чем 20 стран мира.