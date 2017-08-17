Мужчина украл в Москве цоколи от фонарей и контактные сети троллейбуса на 1,5 млн рублей

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве подозреваемого в краже цоколей опор освещения и троллейбусных контактных сетей на более чем 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в четверг пресс-службе столичной полиции.

"В отдел полиции поступило сообщение от представителя одной из строительных компаний о краже. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил защитные цоколи опор освещения и контактные сети троллейбусов в Ташкентском переулке. Материальный ущерб превысил 1,5 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полицейские задержали подозреваемого на ул. Академика Скрябина. "Возбуждено уголовное дело по статье "Кража" УК РФ", - добавили в главке.