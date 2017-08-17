Два человека погибли и двое пострадали при взрыве в Дагестане

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Взрыв неустановленного устройства произошел в Хасавюртовском районе Дагестана. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, на месте погибли два человека. "Еще двоих госпитализируют", - сказал источник.

Он уточнил, что взрыв произошел в поле в одном километре от населенного пункта Новогагатли.

"Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства случившегося, а также причины взрыва", - сообщили в экстренных службах.