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Источник: Мара Багдасарян приступила к работе библиотекаря в Твери

Происшествия
17 августа, 17:32 UTC+3 ТАСС

В УФССП подтвердили факт того, что исполнительное производство в отношении нарушительницы ПДД поступило в подразделение по Тверской области, однако место работы службой не разглашается

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Мара Багдасарян

Мара Багдасарян

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 17 августа. Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Мара Багдасарян, которую суд в Москве приговорил к 595 часам обязательных работ за многочисленные нарушения правил дорожного движения, уже приступила к работе в библиотеке в Твери.

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По словам собеседника агентства, она не занимается там мытьем полов, как утверждают некоторые СМИ, а трудится библиотекарем. Источник также отметил, что информация, которая публикуется в ряде СМИ о 700 часах обязательных работ, не соответствует действительности. "У нее не 700 часов работ, а намного меньше. Это у нее было изначально, а сейчас там совсем немного осталось", - уточнил источник.

В управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Тверской области подтвердили, что нарушительница ПДД будет отбывать наказание в Твери. 

"Исполнительное производство в отношении нее (Мары Багдасарян - прим. ТАСС) поступило в подразделение службы судебных приставов по Тверской области", - отметили в ведомстве. Там добавили, что информация о том, где именно будет трудиться Багдасарян, "не подлежит разглашению в рамках исполнительного делопроизводства".

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях, совершенных Багдасарян. В качестве наказания ей назначили 595 часов обязательных работ, административные штрафы в размере 183 тыс. рублей, а также административные аресты на 10 и 14 суток. Кроме того, 12 января 2017 года суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ. 10 марта мировой суд признал Багдасарян виновной в подделке больничного листа и приговорил к 1 году исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

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