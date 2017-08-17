В Брянской области нашли радиоактивный участок грунта возле школы

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БРЯНСК, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали радиоактивный участок грунта, излучение которого вдовое превышало норму, у школы в селе Старые Бобовичи Брянской области. Как сообщил в четверг корреспонденту ТАСС глава администрации Новозыбковского района Станислав Кошарный, пятно образовалось еще в первые годы после чернобыльской аварии, но обнаружить его удалось лишь недавно.
Брянская область сильнее других регионов России пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Радиацией было загрязнено свыше 40% территории региона. Новозыбковский район находится на юго-западе Брянской области - он один из самых пострадавших в регионе.
"Для ликвидации пятна загрязнения, которое располагалось рядом с сельской школой и домом культуры, был снят грунт, который вывезли в зону отчуждения [зону, где запрещено проживание из-за высокого уровня радиации] на территории Новозыбковского района", - сказал Кошарный.
Пятно обнаружили местные жители при помощи бытовых дозиметров еще весной 2016 года. Все это время они требовали от властей произвести дезактивацию загрязненного места. По словам Кошарного, в этом году было заказано обследование местности организацией "Брянскагрохимрадиология".
Эксперты подтвердили, что уровень радиации тут значительно превышен - около 70 кюри на кв. км. При этом для Брянской области сравнительно чистой считается почва с загрязнением не более 5 кюри на кв. км, а в Новозыбковском районе, который входит в зону отселения, уровень радиации достигает 40 кюри на кв. км. Кошарный не назвал площадь участка, загрязненного радиацией. Как показало проведенное местными властями расследование, еще в "постчернобыльские" годы на этом месте складывали уголь для отопления, он впитал в себя радионуклиды, также к опасному месту стекала вода, смывая остатки радиоактивных частиц.
Кошарный добавил, что главам сельских поселений района дано распоряжение обследовать бытовыми дозиметрами территорию своих населенных пунктов. В случае выявления повышенного уровня радиации на место выедут специалисты для углубленного мониторинга ситуации.