Пикап въехал в толпу в Барселоне

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Пикап въехал в четверг в толпу в Барселоне, сообщили правоохранительные органы Каталонии.

По их данным, инцидент произошел в центре города, в районе улицы Рамбла.

"Есть пострадавшие", - сказали в полиции.

Как сообщила газета El Pais, водителя транспортного средства пока не задержали. Точное число пострадавших не уточняется.