Пикап въехал в толпу в Барселоне

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МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Пикап въехал в четверг в толпу в Барселоне, сообщили правоохранительные органы Каталонии.
По их данным, инцидент произошел в центре города, в районе улицы Рамбла.
"Есть пострадавшие", - сказали в полиции.
Как сообщила газета El Pais, водителя транспортного средства пока не задержали. Точное число пострадавших не уточняется.