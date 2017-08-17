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Пикап въехал в толпу в Барселоне

Происшествия
17 августа, 18:18 дата обновления: 17 августа, 18:24 UTC+3

По данным полиции, есть пострадавшие

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Материал из 1 страницы
Улица Рамбла в Барселоне

Улица Рамбла в Барселоне

© REUTERS/Albert Gea

МАДРИД, 17 августа. /ТАСС/. Пикап въехал в четверг в толпу в Барселоне, сообщили правоохранительные органы Каталонии.

По их данным, инцидент произошел в центре города, в районе улицы Рамбла.

"Есть пострадавшие", - сказали в полиции.

Как сообщила газета El Pais, водителя транспортного средства пока не задержали. Точное число пострадавших не уточняется.

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