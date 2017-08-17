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СК возбудил дело по факту издевательств подростков над сверстницей в Ярославской области

Происшествия
17 августа, 18:53 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 17, августа. /ТАСС

В настоящее время устанавливаются личности подростков

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Следователи в Ярославской области возбудили уголовные дела по факту издевательств подростков над сверстницей, которые сняли это на видео и выложили в интернет, сообщили в четверг в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Ярославской области по сообщениям СМИ возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Истязание" и "Нарушение неприкосновенности частной жизни", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в настоящее время устанавливаются личности подростков. Уголовное дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК РФ.

По информации Life, группа подростков, среди которых были как юноши, так и девушки, заставляла девочку есть землю и танцевать обнаженной. Один из присутствовавших снимал это на видео.

Ситуацию также изучает уполномоченный по защите прав ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. "Мы по сообщениям СМИ возбудили производство, изучаем все обстоятельства дела, среду, в которой возникла эта ситуация: образовательное учреждение, родительскую среду", - сказал ТАСС Крупин.

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