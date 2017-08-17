Источник: следствие рассматривает две основных версии взрыва в Дагестане

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ТАСС, 17 августа. Следователи рассматривают в качестве приоритетных две версии взрыва в Хасавюртовском районе Дагестана. По одной из них, на самодельном взрывном устройстве (СВУ) подорвались боевики, по другой - местные жители, но, вероятно, при этом СВУ было заложено боевиками, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах республики.
"Силовики сейчас выясняют, это сами боевики подорвались при закладке СВУ или местные нарвались на бомбу, заложенную боевиками", - сказал собеседник агентства.
Взрыв в километре от селения Новогагатли прогремел в четверг днем. В результате двое мужчин погибли, один доставлен в Хасавюртовскую районную больницу в состоянии средней тяжести.