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Суд вынес приговор по делу о гибели 17 женщин при пожаре в типографии в Москве

Происшествия
17 августа, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, августа. /ТАСС

Обвинение ранее попросило для гендиректора московской типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина 4,5 года колонии, а для главного инженера Антона Яцкова - 5,5 года

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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бутырский районный суд в четверг признал виновными по делу о пожаре в типографии, унесшем жизни 17 человек, гендиректора московской типографии "Печатный экспресс" Сергея Москвина и главного инженера предприятия Антона Яцкова, передает корреспондент ТАСС.

"Признать Москвина и Яцкова виновными", - заявила судья, оглашая приговор. Позиция суда относительно признания вины излагается в первой части приговора. Наказание для обвиняемых будет назначено в заключительной части чтения судебного акта после анализа и перечисления исследованных в ходе процесса доказательств.

Пожар произошел утром 27 августа 2016 года в складских и производственных помещениях типографии на Алтуфьевском шоссе и распространился по всей площади четырехэтажного здания. Его жертвами стали 17 женщин, в том числе 12 гражданок Киргизии. Москвин признал вину и полностью выплатил компенсации родственникам 16 погибших.

Москвин и Яцков обвиняются по ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности"). Кроме того, против Москвина было возбуждено еще одно дело - об организации незаконной миграции. Однако позже производство по этому делу было прекращено в связи с отсутствием доказательств о причастности гендиректора.

В ходе прений сторон гособвинение попросило для Москвина 4,5 года колонии общего режима, а для Яцкова - 5,5 лет колонии. Кроме того, представитель гособвинения попросила удовлетворить гражданский иск на сумму 500 тыс. рублей одной из потерпевших, которая оценила свои претензии к подсудимым на сумму 2,5 млн рублей. В свою очередь сторона защиты подсудимых попросила об условном наказании Москвина и оправдании Яцкова.

Как ранее сообщили в столичном управлении СК, гендиректор типографии явился в следственные органы с повинной под тяжестью собранных следствием доказательств. В ходе расследования было проведено более 30 судебных экспертиз, по которым установлено, что причиной возгорания стала неисправность осветительного оборудования, а причиной развития пожара - захламленность помещений горючими и токсичными веществами. Кроме того, самовольное изменение в конструкции здания не позволило сотрудникам беспрепятственно покинуть помещение во время пожара.

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