Самолет МЧС РФ создал защитную полосу в заповеднике в Армении для предотвращения пожара

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Самолет МЧС России, задействованный в тушении пожара в Армении, создал защитную полосу для предотвращения повторного возгорания в заповеднике "Хосровский лес". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Экипажем самолета была проведена работа по созданию защитной полосы вокруг основных термоточек для предотвращения повторного возгорания и распространения огня", - сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что локализованы природные пожары на всей территории заповедника "Хосровский лес", на очаги пожаров сброшено более 200 тонн воды. Российские пилоты работали во взаимодействии с республиканскими наземными пожарно-спасательными формированиями.

Благодаря работе российской авиации и местных пожарных удалось сохранить около 2000 видов растений, которыми богат древнейший республиканский заповедник "Хосровский лес", основанный в IV веке нашей эры армянским царем Хосровом III Аршакидом. 80 видов растений занесены в Красную книгу Армении. Кроме того, в лесу обитают занесенные в Красную книгу леопарды, рыси, арменийские муфлоны, безоаровые козлы, медведи, кабаны, лисицы, зайцы, куницы, волки, барсуки, коршуны, орлы, дикие голуби. Сегодня площадь уникальной территории составляет более 29 тысяч гектаров.