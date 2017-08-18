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Командир столкнувшегося с другим кораблем эсминца ВМС США будет смещен с должности

Происшествия
18 августа, 2:58 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 18, августа. /ТАСС

Командир, заместитель и мастер-главный старшина не будут служить на эсминце, поскольку "утратили наше доверие и уверенность в их способности командовать", сообщил адмирал Билл Моран

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ВАШИНГТОН, 18 августа. /ТАСС/. Около десятка американских матросов с эсминца ВМС США Fitzgerald, столкнувшегося в июне с контейнеровозом у берегов Японии, понесут наказание, а командир корабля будет смещен с должности. Об этом журналистам сообщил в четверг замначальника штаба американских ВМС адмирал Билл Моран.

По его словам, командир, его заместитель и мастер-главный старшина (высшее звание рядового состава ВМС) более не будут служить на эсминце. "Они утратили наше доверие и уверенность в их способности командовать", - сказал Моран.

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Он не стал уточнять, какой именно ответственности будут подвергнуты остальные члены экипажа.

Эсминец и следовавший под флагом Филиппин контейнеровоз ACX Crystal столкнулись 17 июня примерно в 20 км от мыса Иродзаки на юге полуострова Идзу. Эсминец получил серьезные повреждения с правой стороны, у контейнеровоза была повреждена левая сторона носовой части. Fitzgerald приписан к базе Йокосука, расположенной в 100 км от места столкновения. В результате ЧП семь американских моряков погибли.

Fitzgerald, оснащенный системой слежения и наведения Aegis, принимал участие в прошедших до этого учениях в Японском море. На его вооружении стоят крылатые ракеты типа Tomahawk.

Позже телеканал CNN сообщил, что экипаж Fitzgerald совершил серию ошибок и не предпринял нужных действий за несколько минут до столкновения.

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