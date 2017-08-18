Четверо в масках отобрали у мужчины 5 млн рублей, заблокировав его автомобиль на МКАД

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Четверо грабителей в медицинских масках отобрали 1 млн рублей и 75 тыс. долларов у мужчины, заблокировав его машину на МКАД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Вечером в минувший четверг в полицию поступило сообщение о том, что на пересечении МКАД и Щелковского шоссе неизвестные на автомобиле BMW заблокировали автомашину Mitsubishi. После чего из BMW вышли четыре человека в медицинских масках", - сказали в пресс-службе. Угрожая владельцу Mitsubishi пистолетом, нападавшие забрали из салона заблокированного автомобиля два полиэтиленовых пакета с деньгами и скрылись. Общий размер ущерба составил около пяти миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой" УК РФ.