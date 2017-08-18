СК возбудил дело после пропажи трехлетнего ребенка в Башкирии

УФА, 18 августа. /ТАСС/. Управление Следственного комитета (СК) по Башкирии возбудило уголовное дело после пропажи трехлетней девочки в Давлекановском районе республики. Сейчас ее ищут спасатели и около 200 волонтеров, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"В правоохранительные органы республики вечером 17 августа 2017 года поступило сообщение о пропаже ребенка в деревне Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района. Следственными органами СК РФ по Республике Башкортостан по данному факту с целью расширения поисковых возможностей и проведения иных следственных действий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего", - говорится в сообщении.

По версии следствия, около 13:00 17 августа девочка гуляла во дворе и ушла за территорию. Другие дети видели ее на окраине деревни. Местные жители пытались самостоятельно найти ребенка, но, поняв, что не справятся, сообщили в полицию.

К поискам девочки привлекли подводников МЧС, сотрудников МВД, авиацию Росгвардии. Запущены беспилотные летательные аппараты.