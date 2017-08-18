Двое россиян погибли в результате ДТП в Таиланде

БАНГКОК, 18 августа. /ТАСС/. Двое россиян погибли в результате ДТП в провинции Сураттхани на юге Таиланда.

Об этом в пятницу сообщила местная полиция.

По ее данным, авария произошла поздно вечером в четверг. На нерегулируемом перекрестке в автомобиль, в котором находились двое мужчин из РФ, на большой скорости врезался пикап. От сильного удара машину отбросило в сторону на несколько метров.

"Мы получили сообщение от правоохранительных органов о двух погибших россиянах", - сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.

Полиция провинции Сураттхани ведет разбирательство по факту ДТП.