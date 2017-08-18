Двое россиян погибли в результате ДТП в Таиланде

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БАНГКОК, 18 августа. /ТАСС/. Двое россиян погибли в результате ДТП в провинции Сураттхани на юге Таиланда.
Об этом в пятницу сообщила местная полиция.
По ее данным, авария произошла поздно вечером в четверг. На нерегулируемом перекрестке в автомобиль, в котором находились двое мужчин из РФ, на большой скорости врезался пикап. От сильного удара машину отбросило в сторону на несколько метров.
"Мы получили сообщение от правоохранительных органов о двух погибших россиянах", - сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов.
Полиция провинции Сураттхани ведет разбирательство по факту ДТП.