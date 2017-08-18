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Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии

Происшествия
18 августа, 10:44 дата обновления: 18 августа, 11:00 UTC+3

Он признан виновным по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"

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Владимир Квачков

Владимир Квачков

© Сергей Карпов/ТАСС

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Приволжский окружной военный суд в Самаре в пятницу приговорил к 1,5 года лишения свободы отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Приволжский окружной военный суд признал Квачкова виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и приговорил его к одному году шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в решении суда.

Согласно судебному решению, к оглашенному в пятницу сроку добавляется неотбытый срок по предыдущему приговору в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы. В результате, согласно тексту приговора, путем частичного сложения наказаний Квачкову предстоит отбыть в колонии два года.

Дело Квачкова

Уголовное дело в отношении отставного полковника ГРУ было возбуждено в связи с размещением в марте 2015 года в YouTube видеообращения Квачкова. В течение года следователи вели проверку, усмотрев в ролике признаки экстремизма.

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В марте 2016 года Квачков был официально привлечен в качестве обвиняемого. Дело первоначально было возбуждено по ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма". В ходе судебных прений гособвинение попросило переквалифицировать дело на ст. 282 УК РФ и запросило для него три года лишения свободы. Квачков своей вины не признал.

Адвокаты Квачкова в ходе процесса обращались к суду с просьбой прекратить уголовное преследование их подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Как отмечал адвокат Сергей Орлов, видеоролик, по данным следствия, разместили в интернете неустановленные лица. По его словам, у Квачкова, отбывавшего в это время наказание в колонии по другому судебному приговору, не было никакой возможности разместить данное видеообращение в сети.

Квачков ранее проходил главным обвиняемым по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. На основании вердикта присяжных он и другие подсудимые были полностью оправданы. Отставной полковник добился от государства компенсации в 450 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование.

В 2013 году Квачков был осужден на восемь лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. Он был признан виновным по статьям УК РФ "Покушение на организацию вооруженного мятежа" и "Вербовка или вовлечение лиц в террористическую деятельность".

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