Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии

ВЦИОМ: большинство россиян заявили о необходимости разумных трат на свадьбуОбщество 18 августа, 11:30
Площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке сократилась до 43,7 тыс. гаСибирь 18 августа, 11:23
Движение на площади Тверская Застава перекроют с 19 по 21 августаМосква 18 августа, 11:20
Прокуратура Грузии направила в Киев запрос об экстрадиции СаакашвилиМеждународная панорама 18 августа, 11:14
Глава Тувы предложил обладателям красных дипломов поступить на госслужбуНовости партнеров 18 августа, 11:11
Фергюсон: ирландский боец Макгрегор "съест" россиянина Нурмагомедова, если они встретятсяСпорт 18 августа, 11:03
Эксперты: назначенный Порошенко постпред Украины в Крыму бесполезен для жителей регионаПолитика 18 августа, 10:55
Врачи в Тюмени спасли ребенка, проглотившего голову куклы диаметром 5 смНовости Урала 18 августа, 10:51
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонииПроисшествия 18 августа, 10:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Приволжский окружной военный суд в Самаре в пятницу приговорил к 1,5 года лишения свободы отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Приволжский окружной военный суд признал Квачкова виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и приговорил его к одному году шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима", - говорится в решении суда.
Согласно судебному решению, к оглашенному в пятницу сроку добавляется неотбытый срок по предыдущему приговору в виде одного года и четырех месяцев лишения свободы. В результате, согласно тексту приговора, путем частичного сложения наказаний Квачкову предстоит отбыть в колонии два года.
Уголовное дело в отношении отставного полковника ГРУ было возбуждено в связи с размещением в марте 2015 года в YouTube видеообращения Квачкова. В течение года следователи вели проверку, усмотрев в ролике признаки экстремизма.
В марте 2016 года Квачков был официально привлечен в качестве обвиняемого. Дело первоначально было возбуждено по ст. 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма". В ходе судебных прений гособвинение попросило переквалифицировать дело на ст. 282 УК РФ и запросило для него три года лишения свободы. Квачков своей вины не признал.
Адвокаты Квачкова в ходе процесса обращались к суду с просьбой прекратить уголовное преследование их подзащитного в связи с отсутствием состава преступления. Как отмечал адвокат Сергей Орлов, видеоролик, по данным следствия, разместили в интернете неустановленные лица. По его словам, у Квачкова, отбывавшего в это время наказание в колонии по другому судебному приговору, не было никакой возможности разместить данное видеообращение в сети.
Квачков ранее проходил главным обвиняемым по делу о покушении на бывшего главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. На основании вердикта присяжных он и другие подсудимые были полностью оправданы. Отставной полковник добился от государства компенсации в 450 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование.
В 2013 году Квачков был осужден на восемь лет колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. Он был признан виновным по статьям УК РФ "Покушение на организацию вооруженного мятежа" и "Вербовка или вовлечение лиц в террористическую деятельность".