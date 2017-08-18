Оружейный арсенал с огнеметом и склад поддельного алкоголя нашли у семьи на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал оружия и склад поддельного алкоголя у семьи в Ставропольском крае, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

При обыске по месту жительства, в автомобилях и гаражах супругов следователи, сотрудники управлений ФСБ по Ставропольскому краю и Кабардино-Балкарии и ставропольского управления МВД обнаружили более 2 тыс. ящиков со спиртосодержащей жидкостью, а также огнемет "Шмель", дымовую гранату, запал для ручной гранаты, ружье "Сайга" и патроны.

"Уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Ставрополя и его 30-летней супруги возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

В связи с обнаружением оружия следователи дадут дополнительную уголовно-правовую оценку.

По данным следствия, весной подозреваемый купил поддельный алкоголь, который хранил в своей квартире. При этом его жена через мессенджеры принимала заказы от покупателей, а он доставлял спиртное. В апреле оперативники ФСБ провели "проверочную закупку", в ходе которой подозреваемые продали мужчине спиртосодержащую жидкость в бутылках с этикетками Martini, Jack Daniel’s, Finlandia. Согласно заключению эксперта, алкогольная продукция не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.