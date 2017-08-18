Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.08:
$ 59.25
€ 69.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оружейный арсенал с огнеметом и склад поддельного алкоголя нашли у семьи на Ставрополье

Происшествия
18 августа, 11:25 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 18, августа. /ТАСС

Подозреваемые распространяли спиртосодержащую продукцию, угрожавшую жизни и здоровью потребителей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 18 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили арсенал оружия и склад поддельного алкоголя у семьи в Ставропольском крае, сообщает в пятницу пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

При обыске по месту жительства, в автомобилях и гаражах супругов следователи, сотрудники управлений ФСБ по Ставропольскому краю и Кабардино-Балкарии и ставропольского управления МВД обнаружили более 2 тыс. ящиков со спиртосодержащей жидкостью, а также огнемет "Шмель", дымовую гранату, запал для ручной гранаты, ружье "Сайга" и патроны.

"Уголовное дело в отношении 28-летнего жителя города Ставрополя и его 30-летней супруги возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц по предварительному сговору", - говорится в сообщении.

В связи с обнаружением оружия следователи дадут дополнительную уголовно-правовую оценку.

По данным следствия, весной подозреваемый купил поддельный алкоголь, который хранил в своей квартире. При этом его жена через мессенджеры принимала заказы от покупателей, а он доставлял спиртное. В апреле оперативники ФСБ провели "проверочную закупку", в ходе которой подозреваемые продали мужчине спиртосодержащую жидкость в бутылках с этикетками Martini, Jack Daniel’s, Finlandia. Согласно заключению эксперта, алкогольная продукция не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Атомный ледокол "Арктика", первым из надводных судов побывавший на полюсе
Крылья над "Арктикой": как сибирские летчики атомоход на Северный полюс водили
Мультики из кубика: успех стартапа, напомнившего нам о диафильмах
Парашюты вместо протезов
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
6
Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отставной полковник ГРУ Квачков приговорен к 1,5 года колонии
2
Пропавшую в Башкирии девочку нашли в лесу живой
3
Барселона после теракта: улицы города опустели
4
Теракты в Каталонии. Хроника событий
5
Из здания ТЦ "Водный" на севере Москвы идет эвакуация
6
Захарова напомнила США о $500 млн, отправленных в РФ к выборам 1996 года
7
Посол Израиля посетил МИД РФ для прояснения позиции страны по Собибору
Темы дня
Новости партнеров
Реклама