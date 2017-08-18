Источник: певец Евгений Осин пропал без вести

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Певец Евгений Осин пропал без вести в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.

"Сестра Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о пропаже певца", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС подтвердили факт получения заявления об исчезновении человека, однако отказались сообщить подробности.

"Полиция проводит мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины", - отметил сотрудник пресс-службы.