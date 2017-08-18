Источник: певец Евгений Осин пропал без вести

Несколько тысяч человек участвуют в шествии по барселонской Рамбле в память жертв терактаМеждународная панорама 18 августа, 14:36
Около 5 тыс. парковочных мест планируют ввести в 2017 году в центре МосквыМосква 18 августа, 14:28
Психологи рассказали, как не дать чувству страха испортить отпускОбщество 18 августа, 14:27
Минтранс РФ разработает межправсоглашение о евразийской комиссии по авиапроисшествиямЭкономика и бизнес 18 августа, 14:13
Хоккеист Хохлачев обменян из СКА в "Спартак"Спорт 18 августа, 14:12
Партия роста намерена использовать праймериз для продвижения экономической программыПолитика 18 августа, 14:07
"Нефтехимик" обыграл "Адмирал" и стал победителем Кубка Башкортостана по хоккеюСпорт 18 августа, 14:06
На выходных в Центральной России ожидается жараОбщество 18 августа, 13:57
Сбор меда на Урале сократился на треть из-за холодного летаНовости Урала 18 августа, 13:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Певец Евгений Осин пропал без вести в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в правоохранительных органах.
"Сестра Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о пропаже певца", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве ТАСС подтвердили факт получения заявления об исчезновении человека, однако отказались сообщить подробности.
"Полиция проводит мероприятия, направленные на установление местонахождения мужчины", - отметил сотрудник пресс-службы.