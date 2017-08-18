СМИ: у замглавы Нацполиции Украины угнали Lexus

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КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич стал жертвой автоугонщиков, которые похитили его служебный внедорожник премиум-класса. Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Страна".
"У заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича угнали служебный автомобиль Lexus GX", - говорится в сообщении. Уточняется, что машина была угнана еще 11 августа и до сих пор не обнаружена.
На прошлой неделе группа злоумышленников смогла угнать патрульный автомобиль полиции. В Одесской области во время несения службы на полицейских напали четверо молодых людей и, угрожая гранатой, завладели их служебной машиной.
По информации Национальной полиции Украины, за последние полгода в стране угнано около 3,5 тыс. автомобилей. Lexus на Украине входят в пятерку наиболее популярных среди угонщиков. При этом в полиции уверяют, что по сравнению с предыдущим годом угонов стало меньше почти на треть.