СМИ: у замглавы Нацполиции Украины угнали Lexus

КИЕВ, 18 августа. /ТАСС/. Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич стал жертвой автоугонщиков, которые похитили его служебный внедорожник премиум-класса. Об этом в пятницу сообщило украинское издание "Страна".

"У заместителя главы Нацполиции Александра Фацевича угнали служебный автомобиль Lexus GX", - говорится в сообщении. Уточняется, что машина была угнана еще 11 августа и до сих пор не обнаружена.

На прошлой неделе группа злоумышленников смогла угнать патрульный автомобиль полиции. В Одесской области во время несения службы на полицейских напали четверо молодых людей и, угрожая гранатой, завладели их служебной машиной.

По информации Национальной полиции Украины, за последние полгода в стране угнано около 3,5 тыс. автомобилей. Lexus на Украине входят в пятерку наиболее популярных среди угонщиков. При этом в полиции уверяют, что по сравнению с предыдущим годом угонов стало меньше почти на треть.