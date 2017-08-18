Защита Квачкова обжалует вынесенный ему приговор

САМАРА, 18 августа. /ТАСС/. Сторона защиты отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова обжалует вынесенный ему в пятницу военным судом в Самаре приговор. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Орлов.

"Мы обязательно будем обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Хотя вынесенный приговор достаточно гуманный, но с учетом возраста Квачкова - ему 69 лет - и состояния его здоровья, это негуманно. Мы хотим вынесения оправдательного приговора - признания отсутствия состава преступления", - сказал адвокат.

По его словам, апелляционная жалоба будет подана в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РФ.

Приволжский окружной военный суд в Самаре 18 августа приговорил Квачкова к 1,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным по ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Согласно приговору, к вынесенному наказанию добавляется неотбытый срок по предыдущему приговору. В общей сложности Квачкову предстоит отбыть в колонии два года.

Отсчет срока наказания начинается с 18 августа.