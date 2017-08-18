В Мурманске СК проводит проверку по факту взрыва запала гранаты в руках подростка

ТАСС, 18 августа. Управление Следственного комитета (СК) по Мурманской области проводит проверку после того, как у подростка в руках взорвался запал гранаты, который он нашел в подвале заброшенного здания. Инцидент произошел в ночь на 18 августа в Мурманске, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Следственным отделом по городу Мурманску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту взрыва запала гранаты в руках несовершеннолетнего 2001 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным СК, взрыв произошел ночью в подъезде одного из домов Мурманска. "В результате происшествия потерпевший получил травму руки и был госпитализирован в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи", - отмечают в ведомстве.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.