ФСБ задержала сотрудника брянской колонии за мошенничество на 500 тыс. рублей

Около 5 тыс. парковочных мест планируют ввести в 2017 году в центре МосквыМосква 18 августа, 14:28
Психологи рассказали, как не дать чувству страха испортить отпускОбщество 18 августа, 14:27
Минтранс РФ разработает межправсоглашение о евразийской комиссии по авиапроисшествиямЭкономика и бизнес 18 августа, 14:13
Хоккеист Хохлачев обменян из СКА в "Спартак"Спорт 18 августа, 14:12
Партия роста намерена использовать праймериз для продвижения экономической программыПолитика 18 августа, 14:07
"Нефтехимик" обыграл "Адмирал" и стал победителем Кубка Башкортостана по хоккеюСпорт 18 августа, 14:06
На выходных в Центральной России ожидается жараОбщество 18 августа, 13:57
Сбор меда на Урале сократился на треть из-за холодного летаНовости Урала 18 августа, 13:52
Самый богатый человек Африки хочет купить лондонский "Арсенал" и уволить тренера ВенгераСпорт 18 августа, 13:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БРЯНСК, 18 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности начальника оперативного отдела исправительной колонии в городе Клинцы Брянской области задержан сотрудниками ФСБ за мошенничество на 500 тыс. рублей. Эти деньги он взял у осужденных за решение вопроса условно-досрочного освобождения (УДО), сообщает в пятницу управление ФСБ по региону.
"Исполняющий обязанности начальника оперативного отдела ИК-6 УФСИН России по Брянской области, расположенной в городе Клинцы, Николай Прокофьев задержан сотрудниками ФСБ за мошеннические действия по получению денежных средств от осужденных и их родственников под предлогом оказания содействия в УДО", - сказано в сообщении ФСБ.
Прокофьев уличен в двух эпизодах, в ходе которых в общей сложности он получил 500 тыс. рублей. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 4 и по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Согласно санкции статьи, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас сотрудник колонии заключен под стражу.
В исправительной колонии в городе Клинцы отбывает наказание экс-губернатор Брянской области Николай Денин, осужденный за превышение полномочий. Как сообщила накануне прокуратура региона, бывший глава области претендовал на УДО, в чем ему было отказано решением суда. Причиной стал не до конца выплаченный иск на 21 млн рублей, а также дисциплинарные взыскания - Денин был замечен разговаривающим по мобильному телефону.