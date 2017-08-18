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ФСБ задержала сотрудника брянской колонии за мошенничество на 500 тыс. рублей

Происшествия
18 августа, 13:49 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 18, августа. /ТАСС

Как сообщили в ведомстве, эти деньги он брал у осужденных за помощь в условно-досрочном освобождении

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БРЯНСК, 18 августа. /ТАСС/. Исполняющий обязанности начальника оперативного отдела исправительной колонии в городе Клинцы Брянской области задержан сотрудниками ФСБ за мошенничество на 500 тыс. рублей. Эти деньги он взял у осужденных за решение вопроса условно-досрочного освобождения (УДО), сообщает в пятницу управление ФСБ по региону.

"Исполняющий обязанности начальника оперативного отдела ИК-6 УФСИН России по Брянской области, расположенной в городе Клинцы, Николай Прокофьев задержан сотрудниками ФСБ за мошеннические действия по получению денежных средств от осужденных и их родственников под предлогом оказания содействия в УДО", - сказано в сообщении ФСБ.

Прокофьев уличен в двух эпизодах, в ходе которых в общей сложности он получил 500 тыс. рублей. В отношении него возбуждены уголовные дела по ч. 4 и по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Согласно санкции статьи, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет. Сейчас сотрудник колонии заключен под стражу.

В исправительной колонии в городе Клинцы отбывает наказание экс-губернатор Брянской области Николай Денин, осужденный за превышение полномочий. Как сообщила накануне прокуратура региона, бывший глава области претендовал на УДО, в чем ему было отказано решением суда. Причиной стал не до конца выплаченный иск на 21 млн рублей, а также дисциплинарные взыскания - Денин был замечен разговаривающим по мобильному телефону.

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