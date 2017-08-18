Суд 29 августа рассмотрит дело об убийстве девяти человек под Тверью

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ТВЕРЬ, 18 августа. Дело об убийстве 9 человек в начале июня вблизи поселка Редкино Тверской области будет рассмотрено 29 августа в Тверском областном суде.
"Подозреваемый Сергей Егоров ходатайствовал о рассмотрении его дела коллегией из трех федеральных судей. Суд приступит к рассмотрению дела 29 августа", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Как сообщалось ранее, в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино в Тверской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил девять человек из охотничьего карабина, одной женщине удалось спрятаться от убийцы. Местный участковый и инспектор ГИБДД задержали подозреваемого на месте преступления.
По данным следствия, 3 июня москвич Егоров в компании дачников распивал спиртные напитки. В это время между участниками застолья возник конфликт, после которого подозреваемый решил убить дачников. Вернувшись с охотничьим карабином, он расстрелял девятерых человек, полагают следователи. Следственный комитет предъявил Егорову обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". Егоров по результатам психиатрической экспертизы признан вменяемым, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.