В Саратове без электричества остались более 54 тыс. человек

САРАТОВ, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 54 тыс. человек остались без электроснабжения в Саратовской области из-за отключения двух ТЭЦ. В настоящий момент потребители получают электроэнергию по резерву, сообщает в пятницу ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"18 августа отключились ТЭЦ-2 - Саратовская и ТЭЦ-2 - Западная. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей области, около 54 600 человек, на данный момент всем потребителям подано напряжение по резерву", - сообщает министерство.

Причины произошедшего уточняются.