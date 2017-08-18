В Таджикистане прокурор потребовал 6 лет для россиянки за провоз медной монеты

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ТАСС, 18 августа. Представитель прокуратуры Таджикистана потребовал в пятницу приговорить гражданку России Татьяну Хужину к 6-летнему тюремному заключению за попытку вывезти из страны медную монету царских времен, сообщает информационное агентство "Азия-Плюс".
На проходящем в душанбинском районном суде процессе Хужина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса республики - "Контрабанда" и "Покушение на преступление".
41-летняя Хужина была задержана в конце июня Таможенной службой Таджикистана при регистрации на рейс Душанбе - Москва за попытку вывоза без заполнения декларации двухкопеечной монеты 1823 года выпуска. Как заявили в суде эксперты минкультуры Таджикистана, согласно законодательству, монеты, изготовленные 50 и более лет назад, имеют музейную и нумизматическую ценность, и для их провоза через границу необходимо иметь разрешение. По совокупности обвинений Хужиной грозило до 8 лет тюрьмы, но прокуратура смягчила требование по сроку наказания с учетом того, что у россиянки есть малолетняя дочь.
Сама Хужина рассказала на процессе, что хранила монету в память о матери и не имела никаких корыстных интересов. По словам советника консульского отдела посольства РФ в Таджикистане Александра Самарцева, который представляет интересы россиянки в суде, она попросила судью о снисхождении.
При этом дипломат подчеркнул, что двухкопеечная монета, обнаруженная у Хужиной, "не имеет нумизматической ценности, находится в плохом состоянии, надписи полустерты, и ее цена по каталогу Краузе - от двух до четырех долларов".