Неизвестный напал с ножом на людей в Турку

ТАСС, 18 августа. Неизвестный в пятницу ранил ножом нескольких человек в центре Турку. Об этом сообщается в Twitter финской полиции.

Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан.

Правоохранители просят людей избегать центра города. Агентство Reuters сообщает, что в аэропорту и на вокзалах Хельсинки усилены меры безопасности в связи с инцидентом.

По данным телекомпании Yle, в городе идет полицейская операция, слышны выстрелы.

Flera personer har knivskurits i Åbo centrum. Allmänheten uppmanas att undvika att vistas i centrumområdet. — L-S poliisi (@L_S_poliisi) 18 августа 2017 г.