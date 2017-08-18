Неизвестный напал с ножом на людей в Турку

Красильников объяснил усталостью поражение в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболуСпорт 18 августа, 17:29
СМИ: один человек погиб при нападении неизвестного с ножом на прохожих в ТуркуПроисшествия 18 августа, 17:25
Мифология СПИДа и ВИЧ: 10 самых распространенных заблужденийОбщество 18 августа, 17:25
Запущена англоязычная онлайн-видеоплатформа психологической помощиСоциальная ответственность 18 августа, 17:19
В Ростовской области собрали рекордные 12,3 млн тонн ранних зерновыхНовости партнеров 18 августа, 17:18
Макеты космического корабля, ледокола и скалодромы установят на Тверской в День городаМосква 18 августа, 17:09
В Киеве сообщили, что ЕС разрабатывает "план Маршалла" для Украины на €5 млрд ежегодноМеждународная панорама 18 августа, 17:06
Неизвестный напал с ножом на людей в ТуркуПроисшествия 18 августа, 17:01
Сборная России довольна условиями проживания на Универсиаде в ТайбэеСпорт 18 августа, 17:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 18 августа. Неизвестный в пятницу ранил ножом нескольких человек в центре Турку. Об этом сообщается в Twitter финской полиции.
Стражи порядка открыли огонь по нападавшему, ранив его в ногу, он был задержан.
Правоохранители просят людей избегать центра города. Агентство Reuters сообщает, что в аэропорту и на вокзалах Хельсинки усилены меры безопасности в связи с инцидентом.
По данным телекомпании Yle, в городе идет полицейская операция, слышны выстрелы.
Flera personer har knivskurits i Åbo centrum. Allmänheten uppmanas att undvika att vistas i centrumområdet.— L-S poliisi (@L_S_poliisi) 18 августа 2017 г.