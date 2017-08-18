Дело о массовой драке на Хованском кладбище Москвы направлено в суд

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. МВД направило в суд уголовное дело о массовой драке на Хованском кладбище Москвы в мае прошлого года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказала она.
По версии следствия, 14 мая прошлого года в ходе массовых беспорядков и перестрелки у центрального входа на Хованское кладбище в Москве три человека погибли, более тридцати получили телесные повреждения различной степени тяжести.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве были возбуждены уголовные дела по статьям 213 УК РФ - "Хулиганство", 115 УК РФ - "Умышленное причинение легкого вредя здоровью", 167 УК РФ - "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", которые соединены в одно производство. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые были установлены, задержаны и заключены под стражу.