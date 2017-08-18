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Полиция не установила местонахождение певца Евгения Осина

Происшествия
18 августа, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Ранее о пропаже Осина заявила его сестра

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правоохранительным органам неизвестно местонахождение певца Евгения Осина, о пропаже которого заявила его сестра. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Местонахождение Евгения Осина до сих пор не установлено", - сказал собеседник агентства, добавив, что полицейские продолжают поиски.

Ранее сестра Осина обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Кроме того, СМИ опубликовали информацию о том, что Осин может находиться в одном из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости.

ТАСС не располагает официальным подтверждением столичной полиции о местонахождении Осина.

Евгений Осин родился 4 октября 1964 года. Популярность получил после исполнения песни "Плачет девушка в автомате".

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