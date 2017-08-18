Полиция не установила местонахождение певца Евгения Осина

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правоохранительным органам неизвестно местонахождение певца Евгения Осина, о пропаже которого заявила его сестра. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Местонахождение Евгения Осина до сих пор не установлено", - сказал собеседник агентства, добавив, что полицейские продолжают поиски.
Ранее сестра Осина обратилась в полицию с заявлением о пропаже брата. Кроме того, СМИ опубликовали информацию о том, что Осин может находиться в одном из реабилитационных центров для лечения алкогольной зависимости.
ТАСС не располагает официальным подтверждением столичной полиции о местонахождении Осина.
Евгений Осин родился 4 октября 1964 года. Популярность получил после исполнения песни "Плачет девушка в автомате".