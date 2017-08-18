Источник: певец Евгений Осин находится в одном из реабилитационных центров

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Певец Евгений Осин найден, сейчас он находится в одном из реабилитационных центров. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Осин найден, друзья привезли его в реабилитационный центр", - сообщил собеседник агентства. При этом источник не указал, в каком именно регионе располагается данный центр.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что Евгений Осин пропал без вести в Москве. По его словам, сестра Евгения Осина обратилась в полицию с заявлением о пропаже певца. В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Москве ТАСС подтвердили факт получения заявления об исчезновении человека, однако отказались сообщить подробности.