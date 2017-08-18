В центре Москвы горит крыша жилого дома

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Крыша жилого дома горит в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В девятиэтажном здании старой постройки в доме 19, строение 1 по Садово-Спасской улице произошел пожар", - сказал собеседник агентства. Возгоранию присвоен второй номер сложности из пяти.

В настоящий момент наблюдается открытое горение. "Существует угроза распространения огня по всей площади кровли", - сказал источник. В здании на первом этаже находятся гостиница, магазин продуктов, салон красоты, магазин Германа Стерлигова, агентство недвижимости.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве добавили, что сообщение о пожаре поступило в Центр управления кризисных ситуаций в 16:58 мск. "По данной заявке незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. По прибытии по данному адресу первого пожарно-спасательного подразделения, обнаружено загорание на кровле здания", - сказал собеседник.