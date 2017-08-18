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В Росгвардии назвали правомерными действия сотрудников при задержании кандидата в депутаты

Происшествия
18 августа, 18:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, августа. /ТАСС

Отмечается, что мужчина в пятницу припарковал свой автомобиль у здания правительства Москвы и проигнорировал требование предъявить документы, после чего попытался скрыться на самокате

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МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Действия сотрудников Росгвардии при задержании нарушителя у здания мэрии Москвы признаны правомерными. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального округа войск национальной гвардии России. В свою очередь источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о кандидате в муниципальные депутаты Вадиме Коровине.

18 августа утром в районе Вознесенского переулка неизвестный мужчина, грубо нарушив правила дорожного движения, въехал под знак "Движение запрещено" и припарковал свой автомобиль на охраняемой территории у здания правительства Москвы. "В соответствии с установленными правилами в целях исключения террористической угрозы, а также для пресечения административного правонарушения сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве попросили гражданина предъявить документы, удостоверяющие личность, и убрать его автомобиль. В ответ неизвестный проигнорировал законные требования правоохранителей и попытался скрыться с места правонарушения на самокате. В соответствии с законом сотрудники Росгвардии при задержании правонарушителя были вынуждены применить физическую силу, так как он оказал им сопротивление", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на место происшествия были вызваны полицейские и бригада скорой помощи, поскольку после задержания гражданин жаловался на боль в руке. Мужчину доставили в институт им. Склифосовского, где у него диагностировали растяжение локтевого сустава. Затем для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции по Тверскому району.

"Задержанный - Вадим Коровин - оказался неоднократно привлекавшимся к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, в том числе и по суду. Действия сотрудников Росгвардии в данной ситуации признаны правомерными", - заключил собеседник агентства.

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